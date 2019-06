Kas see oli esimene kogemus raadios saadet teha, kuidas läks? Kui polnud esimene, siis mida varem raadios teinud oled?

Jaa, see oli esimene kord. Minu arvates läks täitsa hästi. Väga huvitav ja uudne kogemus ja tänan kõiki selle usalduse eest.

Kirjelda oma saate muusikavalikut. Miks valisid just need lood?

Üritasin teha selle valiku võimalikult mitmekülgse, et natuke midagi kõigile. Sellegipoolest valisin ikkagi enda lemmiklood ja jäin ise valikuga rahule.

Kas kuulad ka ise raadiot? Milliseid jaamu või saateid kuulad?

Väga mitte. Pigem on raadio selline asi, mis käib taustaks, kui kuskile sõidan. Aga ka siis kuulan tihtipeale hoopis Spotify'st muusikat. Samas, kui on mõni huvitav saade või miskit, siis on just põnev kuulata.

Vaikselt on algamas suviste kontsertide ja festivalide hooaeg. Milliseid üritusi algavast suvest soovitad?

Hmm, ma ei teagi, mida ma soovitan. Arvan, et peamine on õige seltskond. Kõik oleneb inimesest, mis muusika ja missugune melu meeldib, aga ägedaid üritusi on sel suvel Eestis kuhjaga.