Türilased teevad korda kogukonnakeskuseks saanud vana kõrtsihoone

Türil päästetakse elule pooleteise sajandi vanune kõrtsiks ja hobusetalliks ehitatud hoone, millest nüüd on saanud kohalik kogukonnakeskus ehk KONN. Kümned vabatahtlikud on maja säästvasse renoveerimisse panustanud juba sadu töötunde.

Kegendaarne ETV teleoperaator Ivar Murel toimetab nüüd Türil. Ta näitas vaimustusesädemed silmis "Aktuaalsele kaamerale" maja, mis on valminud aasta enne esimest üldlaulupidu.

"Oli ta kõrts, kuna siin lähedal on vana veski vare ja vana maantee jooksis siit mööda. Veidi hiljem ehitati sellele külge ka hobusetall, kus siis hobu sai jalgu puhata ja heinu krõmpsutada, kuni mees ennast kõrtsus laadis," selgitas Türi kogukonnaseltsi juhatuse liige Ivar Murel.

50 aastat hiljem ehitati sinna Särevere mõisa moonakate korterid, viimasel kahel aastal tegutseb seal aga Türi kogukonnaselts, mille esimeses lastelaagris õpitakse tundma koduloomi ja valmistama küpsisetorti, suuremad lapsed saavad töökogemuse õpilasmalevas.

Hannah: "Me oleme aeda värvinud, ahju lammutanud ja lihvinud," kirjeldas Hannah. Karolini hinnangul on kõige põnevam olnud aia värvimine ja lihvimine.

KONNas saavad tulevikus peavarju paljud käsitöölised, kohvikus pakutakse kodust toitu, pööningule tuleb kunstigalerii, õue väike lava, lastele mänguväljak ja peenramaa.

"Kõige tähtsam on maja imago muutmine. Ma tean Türil päris palju inimesi, kes ütlevad, et nemad sellesse majja jalga ei tõsta. Aga väga paljud tulevad, ütlevad, et te olete hullumeelsed. Ja seda me ju oleme," rääkis Murel.

KONN on avatud kõigile, kuid juba juulis oodatakse kõiki huvilisi säästva mõtteviisi festivalile "Rohevest".

KONNas kasutatakse ainult säästva renoveerimise võtteid: kõik vana, mis väärib säilitamist, jäetakse alles, palju läheb käiku ka taaskasutatud materjale.

"Suur mure on tegelikult selle majaga - see on maja katus. Seda on üle 650 ruutmeetri ja me peame sellele numbrile ehk 650 vähemalt kaks nulli lõppu panema. Me oleme küll väga võimekad, aga kõiki asju ise ei jõua," rääkis Murel.