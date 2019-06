Pärnu sai 24. korda suvepealinnaks

Tseremoonia toimus jahtklubis ja algas sellega, et purjekad võtsid suuna muulide vahele, sest nende rajamisest möödub tänavu 150 aastat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tiitli üleandmise tseremoonial olid kohal nii talvepealinna Otepää, sügispealinna Narva kui ka kevadpealinna Türi esindajad.

Pealinna tiitliga kaasas käiva saua andis kevadpealinn kõigepealt tagasi pärispealinnale ja seejärel ulatas Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu selle Pärnu linnapeale Romek Kosenkraniusele.

"Ma täiesti kerge südamega annan selle suvepealinna saua ja tiitli Pärnu linnapea mehistesse kätesse ja pärnakatele rõõmuks sellepärast, et see, mis teil on, on tõeline varandus. Igal juhul teeb see kadedaks. Kui sa siia satud, siis tahaks siia igavesti jääda, aga mõned inimesed peavad mujal ka elama. Olge tublid, nautige suve. Palju õnne selle tiitli puhul ja hoidke seda auga," kõneles Riisalu.