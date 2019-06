Metsatöll avaldas koduhiite kaitseks kontserdivideo

"Lauluga "Koduhiite kaitsel" pöörab Metsatöll tähelepanu mitmele aspektile seoses looduslike pühapaikadega - meie, eestlased, oleme õnnega koos, et meil on veel säilinud ajaloolisi põliseid hiiepaiku; pühasid kive, -allikaid, -metsi, -puid. Et meil on andmeid selliste paikade kohta ning inimesi, kes siiani tavasid looduslike pühapaikade kohta au sees hoiavad, mäletavad ning edasi pärandavad," teatas bänd.

Üheks murekohaks on Metsatöllu liikmetel Eesti sadade pühapaikade ohustatus. "Äsja saime lugeda kurba teadet Aburi Hiie hävitamise kohta, luba taoliseks tegevuseks saadi aga väga kahetsusväärsel kombel ametiasutuselt, kes peaks tegelikult hea seisma selle eest, et meie põliskultuuri ning -väärtusi ei vahetataks rahaks. Kui me müüme maha oma viimase hiiepuu ning lõhume "arendusele" ettejääva ohvrikivi, puudub meil võimalus seda tulevikus taastada. Me hävitame sellega oma kultuuri alustalasid - mälu, mis meist teeb rahva," seisis bändi teates.

"Koduhiite kaitsel" produtseerisid Metsatöll ja Keijo Koppel. Loo võtsid üles ja

mängisid kokku Keijo Koppel ja Metsatöll Tallinnas, detsembris 2018 ja jaanuaris 2019.

Laulus löövad kaasa Marko Matvere põhivokalistina ning Iiri folk-metal ansambli

Cruachan viiulimängija John Ryan.

Videokaadrid Eesti looduslikest pühapaikadest võtsid üles Ahto ja Kiur Kaasik.

Video monteeris Jalmar Väin.

Metsatöll:

KuriRaivo – basskitarr, laul

Tõnis - trummid, laul

Markus - laul, kitarrid

Lauri - laul, torupill, viled, kandled, ängipill, akustiline kitarr, muud rahvapillid