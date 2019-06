Võidupüha ja jaanipäev ERR-is: heategevuskontserdist ja paraadist kinoklassikani

ETV

Laupäeval, 22. juunil teeb ETV kell 19 otseülekande Tartus Jaani kirikus toimuvast heategevuskontserdist "Laulud sõdurile". Teenistuses langenud ja vigastada saanud kaitseväelaste laste toetuseks loodud Carolin Illenzeeri Fondi heategevuslikul kontserdil annavad oma panuse kaitseväelaste laste toetuseks Laura, Uku Suviste, Pearu Paulus, Ariadne, Mari Jürjens, Johansonid, Helin-Mari Arder, Inga ja Stefan. Muusikuid saadab Eesti Kaitseväe orkester, dirigeerib Teet Raik.

Pühapäeval, 23. juunil kell 10.55 algab otseülekanne võidupüha paraadilt, mis tänavu Tartus toimub. Paraadi võtab vastu Vabariigi President Kersti Kaljulaid, juhatab Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili. Paraadi kommenteerivad Andres Kuusk ja kapten Taavi Liias, reporter Mirko Ojakivi.

Paraadi kannab üle ka ETV+, kommenteerivad ajakirjanik Artur Zahharov ja ajaloolane Igor Kopõtin.

ETV pühadekavasse jagub nii ajatut filmiklassikat kui ka muusikasaateid armastatud eestlaste esituses. Jaanilaupäeval on kell 14.45 ETV ekraanil "Ivo Linna. Laulud läbi aegade", õhtu sisustavad suurejoonelised kontserdid "Anne Veski. 40 aastat laval" ja "FIX50". Kell 21.20 on taas vaatajate ees kultusfilm "Siin me oleme" ja unetud on oodatud kell 1.30 vaatama "Mehed ei nuta". Esmaspäeva hommikut saab kell 9.05 alustada omakorda filmiga "Suvi.

Esmaspäevaga saab ETV ekraani alguse ka XXXIII Pärnu Filmifestivali filmiprogramm. Dokumentaalfilmide kava lükkab kell 21.20 käima dokumentaalfilm "Isadest ja poegadest".

ETV2

ETV2 toob laupäeval, 22. juunil kell 19.30 ekraanil Maarja kirikus neljapäeval toimunud kontserdi. Laval on Eesti Rahvusmeeskoor, Tartu Ülikooli Akadeemiline Naiskoor, Vanemuise Sümfooniaorkester ja dirigendid Triin Koch ning Mikk Üleoja.

Jaanilaupäeva õhtul rõõmustab ETV2 alates kell 19.30 Eino Baskinile pühendatud teemaõhtuga. Arhiivi kullafondist jõuavad taas ekraanile muusikaline komöödia "Juhuslik kohtumine", Draamateatri etendus "Mees, naine ja kontsert", estraadietendus "Topeltkokteil", 1977. aastal valminud erisaade "Estraadikunstnik", Eino Baskini 65. sünnipäevaks valminud portreesaade "Baskin – nii, nagu ta on" ja mitmed teisedki ajas kustumatud saated.

24. juuni õhtul kell 20.15 vaatab ETV2 ekraanil vastu Oskar Lutsu "Kevadest" tuntud Paunvere köster ehk Julk-Jüri, seda Tallinna Linnateatri monolavastuse "Köster". Andrus Kivirähk on kaevunud selle äkilise meelega mehe minevikku, lapsepõlve ja sügavamatesse hingesoppidessse ning ärgitab meid mõtlema täiskasvanuks saamise üle laiemalt. Lavastaja Andrus Kivirähk, kunstnik Kalju Karl Kivi, nimiosas Peeter Tammearu.

ETV2 lõpetab pühad kell 21.30 kodumaise menukiga "Seenelkäik". Poliitik Aadu Kägu sõidab koos abikaasa Viiviga metsa seenele, et mainekampaaniast närve puhata. Nendega liitub juhuslik hääletaja, rahatu rokitäht Zäk, kes on jäänud peale suvetuuri Eestimaa kolgastesse tolknema. Vältides rahvarohkeid seenemetsi, kihutab seltskond umbropsu kuhugi pärapõrgusse. Samal ajal, kui kolmik avastab end metsa eksinuna, lahvatab meediaskandaal. Algab võitlus au, elu ja surma peale nii metsas kui ka linnas. Osades Raivo E. Tamm, Juhan Ulfsak, Elina Reinold, Üllar Saaremäe, Hendrik Toompere jr jr, Hilje Murel, Elmo Nüganen, Mari-Liis Lill.

Vikerraadio

Pühade eelõhtul, 22. juunil vahendavad Vikerraadio ja Klassikaraadio Tartu laulupidu 150 kontserti. Otseülekanne viib Tartu laulupeo peakontserdile, kus osaleb 8500 lauljat, kaastegevad on Vanemuise Sümfooniaorkester, Tõnis Mägi, Ivo Linna, Jarek Kasar ja kõlavad laulupidude kultuslaulud. Vahendavad Marge-Ly Rookäär ja Mirko Ojakivi.

23. juuni tähistamine algab Vikerraadios sajandi möödumisega Võnnu lahingust: kell 10.05 jõuab eetrisse Piret Kriivani teemasaade "Võnnu lahing 100" - 23.06.1919 marssisid Eesti väed Võndu ehk Cesisesse ja võtsid linna taganeva landesveeri väe käest tagasi. Võnnu lahinguks nimetatakse kõiki lahinguid 19.-23. juunini Vabadussõja Lõunarindel. Võnnu lahingu käigus löödi tagasi sakslaste pealetung ja järgnes Eesti vägede vastupealetung, mis lõppes Riia all. Saatest saab mälestuste ja laulude abiga ülevaate sellest, mis neil päevil 100 aastat tagasi juhtus.

Jaanilaupäeva õhtul kell 19-21 kõlab Vikerraadio eetris traditsiooniline "Jaanid Jaaniga", kus Jaan Elgula viib kuulajad toredate lugude ja hea muusikaga mõnusasse jaanipäevarütmi. Saadet kuuleb kordusena jaanipäeva keskpäeval. Jaanipühadel kõlab Vikerraadios palju kodumaist pühademeeleollu sobivat muusikat.

Raadio 2

Raadio 2 eetris jaaniõhtul traditsiooniliselt sajab. Sajab festivalipileteid. Suur otse-eetri kingisadu viib kuulajad suve kõige olulisematele muusikasündmustele: Mägede Häälele Kohtla-Nõmmel, I Land Soundile Orissaares, Intsikurmule Põlvas, Eesti Hip-Hop festivalile Elvas, Viljandi pärimusmuusika festivalile, Kalana Saundile ja Hard Rock Laagrisse.

Jaanipäeva lusti täis kulgemine on Raadio 2 otse-eetris 23. juunil kell 14-19, saatejuhid Kristo Rajasaare ja Margus Kamlat.

Klassikaraadio

Jaanipühade ajal on Klassikaraadios palju eesti muusikat. Võidupüha hommikul 23. juunil kell 10 on otse-eetris Sooviklassika kuulajate lemmikmuusikast, stuudios on vahendamas Jaak Jõekallas. Meeleoluka jaaniõhtu 23. juunil kell 19 sisustavad noored muusikud Helin Pihlap. Meelis Pihlapi ja Kaisa Kuslapuu. Kell 21 algab Marius Petersoni koostatud jaaniõhtuprogramm muusikaga meilt ja mujalt.

Võidupüha järgselt on saates "Olemine" külaliseks militaararheoloog Arnold Unt, kelle elu on pühendatud unustatud sõjameeste ja nende hauapaikade leidmisele. Arnold Unt räägib saatejuht Miina Pärnale oma elust ja väärtustest 24. juunil kell 13.

Jaanipäeva õhtul saab kuulata ansambli Heinavanker kontserti tänavustelt Nargenfestivali Kreegi päevadelt Haapsalu toomkirikust. Ettekandel on kava Cyrillus Kreegi kogutud õigeusu muusika vaimuvarast.