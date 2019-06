Telekonkurss "Klassikatähed" ootab peagi uusi osalejaid

Osalema oodatakse eesti keelt kõnelevad 15-25aastaseid klassikalise muusika soliste (lauljad kuni 27 aastat). Kandidaadid peavad end elektroonilise ankeedi vormis tutvustama, samuti tuleb saata videosalvestus oma esitusega, mis näitaks solisti võimekust nii virtuoospala kui ka meloodilise muusika esitajana.

Esituste ja ankeetide põhjal pääseb eelvooru ettemängimisele ning žüriiga kohtuma 15 artisti, kellest omakorda kaheksa saavad kutse telesaatesse.



Võistlusreeglid jäävad üldjoontes samaks, ent tulemas on ka uuendusi ja üllatusi. Muuhulgas on näiteks tõstetud võistlejate vanusepiiri lauljatele. Samuti on meloodiavoorus kaastegev Tallinna Kammerorkester. Kõik täpsustused reeglites, ajakavas ja ülesannetes avaldatakse 1. septembriks.

"Klassikatähed 2020" kulmineerub aprilli alguses Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri ja võistluse finalistide galakontsertidega Tartus ja Tallinnas. Kontserte dirigeerib Risto Joost.



Küsimuste korral võib pöörduda aadressil klassikatahed@err.ee.