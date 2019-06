Režissöör Danny Boyle: James Bondi peaks tulevikus mängima Robert Pattinson

Tuleval nädalal jõuab kinodesse režissöör Danny Boyle'i uus film "Eile veel" ("Yesterday"), mis räägib maailmast, kus bändi The Beatles pole kunagi eksisteerinud. Algselt pidi Boyle lavastama ka järgmise James Bondi filmi, kuid tekkisid vastuolud ning ta loobus režissööriametist. Intervjuus The Guardianile tõdes ta aga, et Bondi peaks tulevikus mängima Robert Pattinson.

Põhjuseid, miks ta ikkagi uuest James Bondi filmist loobus, režissöör palju avada ei saanud. "Neile ei meeldinud see, mida ma tegin," sõnas Boyle ja tõi välja, et tegelikult oli nende materjal hea, kuid see ei sobinud ülejäänud tiimile. "Sa pead sellist projekti alustama optimistlikult, see on nagu armumine, kuhu ei saa minna kohe eelarvamustega ning ennast kaitstes, vaid pead olema valmis haiget saama."

Claire Denis' uue filmi "Elu tähtede vahel" ("High Life") nägemise järel kiitis Boyle väga Robert Pattinsoni. "Ma istusin saalis ja mõtlesin, et nad peaksid tema järgmiseks James Bondiks valima, see oli nii veider," nentis ta ja rõhutas, et Patterson on praegu sama vana kui Connery enda Bondi-rollide ajal, seega kõik sobib.

Järgmise James Bondi film, kus peaosas astub üles viimast korda Daniel Craig, jõuab kinodesse 2020. aasta aprillis.