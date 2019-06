Kadri Voorand avaldas uue albumi "In Duo With Mihkel Mälgand"

Muusik Kadri Voorand avaldas 21. juunil oma uue albumi "In Duo With Mihkel Mälgand", kus autorite sõnul segunevad pop, folk, jazz ja isegi rock.

"Katsetasime salvestusprotsessile läheneda hoopis teisiti kui varem, avatumalt suunamuutustele ning uutele ideedele, mis sündisid alles stuudioseinte vahel," sõnas Kadri Voorand ja selgitas, et nad ajasid taga seda miskit, mis kannaks kõige tugevamini edasi nende lugude emotsiooni ja sisu, püüdes maha lahutada kõik üleliigse ja otsida helisid, mis just antud eesmärki täidaksid. "Ehitasime ajutise stuudio mere äärde, et saaks lubada endale salvestusi päikesetõusul, aga ka pilkases ööpimeduses. Lasime end kanda merehäältest ja värvidest, loodusest, mis seda loomemaja ümbritsesid."

Erikülalisena astub loos "What If I Did Kill You" üles NOËP ning ainsa bändiversioonina kõlab "Kuldrenett", kus liituvad Marek Talts kitarril ja Ahto Abner trummidel.

Kuula albumit: