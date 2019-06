"The X Factori" finalist Katie Markham toob Adele'i suurimad hitid Tallinna

Detsembri lõpus saab Alexela kontserdimajas kuulda kõiki Adele'i suurimaid hitte kontsertkavas "Someone Like You" Katie Merkhami ja Londoni muusikute esituses.

Adele isiklikult valis välja saate "The X Factor" finalisti Katie Markhami, et too esineks telekanali BBC erisaates "Adele Special".

Katie ei osanud toona unistadagi, et saate käigus õnnestub tal ka oma iidoliga lava jagada ning koos laulda. Niisamuti ei osanud ta ette näha, et sellest kõigest kasvab välja kontserdikava, mis viib ta aastateks tuurile.

"Someone Like You" toob lavale Adele'i albumite "19", "21" ja "25" maagia ja suurimad hitid ("Someone Like you", "Hello", "When We Were Young", "Skyfall").

Kontsert toimub 29. detsembril.