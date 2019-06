Tallinnas esineb Soome tantsumuusika pioneer Mono Junk

Tallinnas ööklubis Hall toimub 21. juunil acid-muusika pühendatud üritustesari House of Acid, kus esineb live-kavaga Soomest pärit produtsent Mono Junk.

1992. aastal Mono Junki (kodnaikunimega Kimmo Rapatti) poolt rajatud plaadifirma Dum Records on suuresti aidanud kujundada tänapäevast minimalistlikku techno-muusikat.

Rapatti on ka grupeeringu New York City Survivors liige ning on loonud muusikat ka mitme teise nimede alt nagu Detroit Diesel ja Melody Boy 2000.

Lisaks Mono Junkile astuvad peol üles kohalikud DJ'd Tanel Mütt ja mrds. Uksed avatakse kell 23:59 ja ürituse lõpp on kell 8:00.