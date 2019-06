Vikerraadio suveprogramm rändab muusika ja ajaloo avastamata radadel

Peale jaanipäeva rändab Vikerraadio saatejuht Taavi Libe mööda Eestit, et külastada kohti, mis on laulu sisse pandud. Alates Raimond Valgre "Aegviidu valsist" ning lõpetades Nublu lauludega, kus juttu Musta täku tallist või Haapsalu klubist Africa – Eesti levimuusikas leidub palju laule, kus mainitakse mõnd paika. Kuulajate abiga kogus Vikerraadio maikuus kokku ligi 300 laulu, kus on nimetatud pea sadat Eestimaa kohta. Neid lugusid, paiku ja kohalikkke inimesi tutvustab Taavi Libe alates 28. maist kell 14.05 suvesarjas "Hittide radadel". Samal ajal avaneb ERR-i portaalis suur Eesti kaart, kus lauludesse kirjutatud paigad peale märgitud on.

29. juunil naaseb Vikerraadio eetrisse sarjaga "Hommikumaa vägevad" orientalist Martti Kalda, kelle audiorännakud suursugupuude kulisside taha kõlavad laupäeviti kell 14.05. Kuulda saab lugusid näiteks Etioopia kägistatud keiser Haile Selassie'st, Süüria Assadi perekonnast ja Iraagi Saddam Husseinist või Mao Zedongist ja tema pideva revolutsiooni tulemitest Hiinas ning Tiibeti dalai laamadest.

Ajaloolane Milvi Martina Piir toob uues sarjas "Naine ajas" kuulajateni lood inspireerivatest naistest Euroopa ajaloos. Võimu, prestiiži ja domineerimise lugude kõrval peitub möödanikus ka lugusid vabadusest, eneseteostusest ja inimlikust soojusest – naistest, kes kujundasid oma saatust suure ajaloo voolus, kus nende kasutada olid vaid piiratud aeg ja tingimused. Sari algab peale laulupidu ja on Vikerraadio eetris laupäeviti kell 17.05.

Vikerraadio toob kuulajateni ka kõik selle suve olulised suursündmused alates sel nädalal Tartus toimuvast laulupeost. Tartu laulupeost vahendab Vikerraadio neljapäeval Maarja kiriku kontserti ja laupäeval juubelikontserti Tartu lauluväljakult. Juuli esimesel nädalal jõuvad Tallinnast kuulajateni laulupeo rongkäik ja kaks lauluväljaku kontserti, lisaks Vabaduse väljakul toimuv rahvamuusikapidu, kontsert "Kannelde öö" ning tantsupeo esimese kontserdi otseülekanne. Laulu- ja tantsupidu vahendavad Vikerraadios Marge-Ly Rookäär, Tarmo Tiisler, Lisete Velt, Taavi Libe, Kadri Põlendik, Miina Pärn, Bert Järvet, Meelis Süld ja Mirko Ojakivi. Laulupeo eel on eetris ka mitmed temaatilised saated ja -rubriigid, mille autorid on Kaja Kärner, Piret Kriivan, Ülle Karu, Haldi Normet-Saarna jt.

Lisaks laulu- ja tantsupidudele on Vikerraadio sel suvel kohal ka Viljandi pärimusmuusikafestivalil, Saaremaa ooperipäevadel, Seto kuningriigi päeval ja arvamusfestivalil. Samuti leiavad tee programmi Eesti ajaloo märgilised tähtpäevad, sh Balti keti 30. aastapäev, mille puhul jõuab "Vikerhommiku" kuulajateni lõikuskuu argihommikutel Urmas Vadi rubriik "Millest koosnes Balti kett". Kunstimuuseumi sajanda sünnipäeva puhul külastab Kaja Kärner augustis kunstnikke nende ateljeedes ning uurib lähemalt loomingu kohta.

Juuni keskpaigast rõõmustab unetuid mullusest suvest tuttav ja kuulajatelt kiidusõnu pälvinud vabavormiline saatesari "Suveöö", mis on eetris reede hilisõhtuti kell 23. "Suveöö" saateid teevad Meelis Süld, Mirko Ojakivi, Taavi Libe, Urmas Vadi, Anvar Samost, Indrek Kiisler, Urmet Kook, Tarmo Tiisler, Ingrid Peek, Jaan Elgula, Kerttu Kaldoja jt.

Suvi toob Vikerraadiosse ka mitmed uued muusikasaated. Peale jaanipäeva täidab argiõhtud alates kell 19 muusikavöönd, kus neljapäeviti mängib Heimar Lenk nostalgilisi muusikapalu saates "Kuldrandevuu". Alates 8. juulist on esmaspäeviti eetris kuueosaline erisari "Riigikogu muusikatund", kus oma plaadikohvri avavad muusikasõbrad Toompealt. Samas vööndis jätkab kolmapäeviti Jaan Elgula "Kantri alati jääb" ning siis kui Ando Kivibergi "Rahvasteball" puhkab, mängivad reedeti saates "Mulle meeldib see muusika" oma lemmiklaule rahvusringhäälingu melomaanid.

Sporditoimetus jätkab head traditsiooni ning toob juuli- ja augustikuu pühapäevadel kell 18.10 kuulajate ette saatesarja "Vana raud", mis portreteerib teenekaid spordiinimesi. Mõistagi ei jää Vikerraadio kuulaja suvelgi ilma päevakajalisest spordielust, sest Eestis toimuvatel tähtsamatel üritustel on Vikerraadio reporterid oma mikrofoniga kindlasti kohal.