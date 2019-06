"Terevisiooni" saatejuht sai saate ajal elektrilöögi

Saate meeskond kutsus kiirabi, kes Sildvee üle vaatas. Tema tervisega on õnneks kõik korras.

"Käsi on pisut valus, tuim," ütles Sildvee ERR-ile pärast meedikute poolt ülevaatamist. "Meedikute sõnul on need sümtpomid tavalised pärast elektrilööki. Vaatame, kuhu edasi areneb".

Õnnetus juhtus pärast seda, kui saatejuht oli telemaja ette pargitud rallitiimi bussis intervjuu teinud. Telemaja ette Faehlmanni tänavale pargitud rallibuss oli saate ajaks ühendatud ERR-i elektrivõrku.

Sel ajal, kui kiirabi Sildvee tervist kontrollis, ei saanud saatejuht plaanitud intervjuusid tegema minna ning need tegi tema eest teine saatejuht Katrin Viirpalu.