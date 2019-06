Saaremaal kogunesid kuld- või briljantpulma tähistavad paarid

Elve ja Ülo Kuusk abiellusid 50 aastat tagasi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meil olid kahe otsaga pulmad. Üks päev oli mehe vanemate kodus ja teine päev olime minu vanemate kodus. Ja mõnus oli, kolm päeva. Ja siis oli veel torm ja sellega seoses ei saanud külalised ära minna üle mere. Ja pulmad kestsid seda pikemalt," rääkis kuldpulmapaar Elve ja Ülo Kuusk.

Saaremaal peetakse igal aastal ühine tseremoonia neile, kes saavad tähistada oma kuld- või briljantpulma ehk on koos elanud vastavalt 50 või 60 aastat.

Kui praegu sõlmitakse Saaremaal aastas pisut üle 100 abielu, siis pool sajandit ja enam tagasi oli abiellumisi aastas poole rohkem.

"Praegu abiellutakse 25- või 30-aastaselt või veel hiljem. Tol ajal, et üldse elu alustada, tuli poiss sõjaväest ja oli vaja kohe oma elu käima saada. Natuke teine standard oli," rääkis Saaremaa valla rahvastikutoimingute peaspetsialist Avo Levisto.

Tänavu saavad Saaremaal-Muhumaal oma kuldpulma tähistada 63 ja briljantpulma kümme abielupaari.

Olgu siis aastakümnete tagune pulm või tänane kuldpulm, sellised hetked võtavad asjaosalistel jätkuvalt väikese võbina sisse.

"Ma ütleksin spordimehelikult vaadatuna, et kui võbinat ei ole, siis ei ole ka resultaati," rääkisid kuldpulmapaar Marvi ja Jaan Lember.

60 aastat on küllalt pikk aeg, et teada vastust küsimusele, mis asi see armastus ikkagi on.

"Ju see armastus ikka selline asi on, et ta koos hoiab inimesed. Kui seda poleks, siis läheks ju kohe laiali. Peab ikka andestama ja andeks andma ja paluma andeks. Oma mina ei saa panna mängu," rääkisid briljantpulma tähistavad Vaiki ja Aare Vahter.

"Põhiline on ikkagi üksteisest arusaamine, kui vaja, siis andestamine ja teineteisele ka hingamisruumi andmine," ütlesid Marvi ja Jaan Lember.

"See on kaks koos olevat inimest, kes teineteiseta ei saa. Ma ütlen seda veel korraks! Jah!" märkisid Elve ja Ülo Kuusk.