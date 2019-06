Cosmoskva andis üle 10 aasta välja uue singli "Spider"

Kollektiiv andis kaheksa aasta jooksul – oma tegevust alustasid nad 2001. aastal Kuressaares – välja ühe EP "Milch Attack" 2004. aastal, millele järgnes 2006. aastal koostöös Eesti saksofonisti Villu Veskiga täispikk album "Juniper". 2009. aastal läks tolleks hetkeks 8-liikmeliseks kasvanud orkester pikemale pausile.

Värske materjali on viimase kahe suve jooksul Tinnul ja Mändjalas salvestanud bändi liige Sander Mölder. "See kümneaastane paus ei olnud teadlik otsus, vaid lihtsalt kujunes nii," selgitas ta ja tõdes, et nüüd tekkis võimalus mõningad muusikalised mõtted jälle üles leida ja salvestada. "Helipildilt on Cosmoskva muutunud elektroonilisemaks, kuid selles on jätkuvalt säilinud sama hingamine nagu kümme aastat tagasi."

Cosmoskvasse kuuluvad Ranno Paukson (trummid) Priit Pruul (kitarr) Mihkel Koppel (kontrabass) Sander Mölder (klahvpillid) Marili Randla (flööt) Liisu Ots (vokaal) Karlis Saar (trompet) Indrek Varend (saksofon).

Aasta lõpus ilmuv uus album on plaadifirma TIKS neljas väljalase. Varem on nad avaldanud kaks Sander Möldri albumit "TIKS 068" ja "TIKS 071" ja Eiki kauamängiva "Unerohi".

Kuula uut singlit: