Merilin Mälk avaldas esimese eestikeelse singli "On nii"

Saatest "Eesti otsib superstaari" tuntuks saanud Merilin Mälk avaldas esimese eestikeelse singli, mis kannab pealkirja "On nii".

Loo autoriteks on lisaks Merilinile endale ka Jüri-Saimon Kuusemets, Gevin Niglas ning hetkel Eesti singliedetabelis domineeriv Karl Killing.

"Lugu jutustab ühest seletamatust olukorrast, mida mul oli toona väga keerukas mõista. Millegipärast alati on nii, et järsku suhtes teineteise vajadus pole vastastikune ja üks osapool hakkab selletõttu metsikult kannatama. Tekib meeletu segadus, miks on nii," rääkis Mälk.

Lauljatar lubas, et sel aastal on tulemas palju uut muusikat ning asub juba sel suvel otsima oma muusikalist rada.