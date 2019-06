Ilmateadlane: juuni võib olla selle suve kõige soojem kuu

Ilmateadlane Jüri Kamenik ütles, et jaanilaupäev on küll jahe, kuid sajuta. Viimaseid sooje päevi tasub Kameniku sõnul aga nautida, sest juuli ei pruugi enam nii soe tulla.

"Juuni võib olla isegi kõige soojem suvekuu, see on võimalik. Juuni on keskmisest soojem, aga kas juuli ka pakub 25-kraadiseid ilmasid, ei pruugi enam nii palju tulla," ütles Kamenik, et see suvi nii soe ei ole kui eelmine, vahendas ETV saade "Terevisioon".

Praegu läheb ilm päev-päevalt soojemaks ja täna on südasuviselt soe päev 25-26 kraadiga. "Homme ja ülehomme läheneb õhutemperatuur 30 kraadile ja hoovihma võimalus hakkab suurenema, sest õhk läheb niiskemaks," rääkis Kamenik, mis ilma lähipäevil on oodata.

Reede päeval võib oodata hoovihma ning laupäeval liigub suurem soojus Venemaale. "Ilmselt siis on ka hoovihma ja äikest üsna palju. Pärast seda ilm paraneb ja muutub jahedamaks," selgitas Kamenik, et ilm muutub küll jahedamaks, aga taevas läheb jaanipidustuste ajaks selgeks.

Jaanilaupäevaks tuleb Läänemere kohale kõrgrõhkkond. "Ilm läheb kuivemaks uue nädala alguseks, hoovihmad lähevad reedel ja laupäeval üle, aga ilm ei ole enam väga soe, enam 25-kraadist sooja uuel nädalal ei tule," ütles Kamenik.

Jaanilaupäeva õhtul on temperatuur kohati isegi alla 15 kraadi. "Ma avan, et esmaspäev-teisipäev on päikeseloojangu ajal alla 15 kraadi, suhteliselt jahe," ütles Kamenik, kuid lisas, et ilm on siis selge ja jaanilaupäeval saab kuivalt läbi.