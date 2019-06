Rekordilehma Mille mitteametlik rekord on 103 kilogrammi piima

Lehm Mille tegi juuni alguses kontroll-lüpsil päevakordiks 92,6 kilo. "Ta on täiesti tavaline lehm, kes on väga hea geneetikaga. Tema isa on Hollandist pärit ja ema on meie enda laudast. Ta on tõesti suurepärase udaraga, aga võin julgelt väita, et see ei ole üldse kõige suurem udar. Enda toodangu kohta on tal väga tugev ja hea udar, et see kannatab sellise piima tootmist," kinnitas Kõljala loomakasvatusjuht Lauri Post "Vikerhommikus", et Mille pole geneetiliselt töödeldud, vaid piimasaak on hea aretuse tulemus.

Post ütles, et Mille on tänahommikuse lüpsi ära teinud ja puhkab. Hommikul andis Mille 88 kilogrammi piima, mis on küll korralik tulemus, kuid Posti sõnul on Millel olnud ka kõrgemaid tulemusi kui kirja läinud rekord. "Lüpsilaudas toimub iga kuu kontroll-lüps, kui fikseeritakase kõikide lehmade piimatoodang ja kontrollpäev sattus sellisele päevale, kus meie Mille lüpsis 92,6 kilogrammi piima. Aga tema tõeline tipp-päev, kui ma peast ei eksi, oli 103 kilo piima," ütles Post, et tegemist on tõeliselt müstiliste numbritega.

Mille elab pärast rekordilist sooritust tavalist lehmaelu, mingit erikohtlemist talle Posti sõnul osaks ei saa ning toitumine peab olema paigas. "Ei saa eraldi maiuspala. Ta on nagu noor tippsportlane, kogu söödaratsioon on välja arvutatud peensusteni, et lehm lüpsaks nii palju kui vaja," rääkis Post.

Uut piimarekordit Post Millelt ei oota, pigem loodetakse rekordiomanikult uusi järglasi.