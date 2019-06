Eesti loodus peidab hästi varjatud randu

Rannahooaeg on käes ja Eestimaal on mitmeid erakordseid randu, mida paljud kindlasti ei teagi. "Terevisioon" tutvustas viit erakordset randa, kus tuleb olla siiski tähelepanelik, sest tegemist pole avalike suplusrandadega.

Matkajuht Heiki Hõimoja tunnistas, et huvitavaid kohti on Eestis palju, kuid Laulasmaal ja Lohusalus võivad inimesed rõõmustada mitme valiku üle. "Kohalikel elanikel on tohutu valikuvõimalus. Kui puhub üks tuul, on hea minna Laulasmaa randa, mida nimetatase Kibuvitsa rannaks," rääkis Hõimoja.

Laulasmaal on lisaboonuseks veel laulvad liivad. "Kui sa astud, siis see krudiseb. Kui matkagrupiga jalutame, on see tõesti väga kaunis, et kümnete jalapaaride alt käib vaikne krudisev laul," kirjeldas Hõimoja.

Järgmiseks soovitab mees külastada Rummu randa. "Tuleb ikkagi puhata kõigepealt Nuustakul ja siis Pariisis. On tõesti ilusad sinised veel ka meil endal siin olemas," kirjeldas ta Rummu karjääri.

Üks varjatud rand on ka Alliklepa, mis jääb Haapsalu poole. "Seal on ta nagu keegi oleks betoneerinud. Selles mõttes on see väga huvitav ja omapärane," kirjeldas Hõimoja.

Lisaks tasub mina Meremõisa ja Leetse randadesse, kus on ka RMK telkimis- ja lõkkekohad. Ühe erilise rannana tõi Hõimoja välja Klooga ranna, kuhu pääseb liinibussiga.