Kümme aastat musitseerinud Ewert ja draakonid: ikka oleme mõelnud laialiminekust

Ewert and the Two Dragons on koos musitseerinud juba kümme aastat. Bändimehed Ewert Sundja ja Erki Pärnoja tõdesid, et vahepeal on mõlgutatud mõtteid ka pillide kottipanemisest.

"Ikka, aga ma arvan, et see on normaalne. Praegu seda seisu ei ole," ütles Sundja ETV saates "Terevisioon".

Kuigi bänd tegeleb ka uue loominguga, avaldas Ewert and the Two Dragons alles eelmise aasta lõpus värske albumi "Hands Around the Moon". "Me ise alles õpime mängima nii hästi kui me tahame. See alles hakkab elama," ütles Sundja, et töö avaldatud plaadiga pole veel lõppenud.

Muusikat uuelt albumilt tutvustatakse erinevatel festivalidel, aga bändi esimesel kontserdil Hiiumaal, mis toimub 13. juulil. "Meil kevadel lõppes Euroopa tuur ja suvel väisame ka välismaiseid riike festivalidel ja asjadel. Tööd on," tõdesid bändimehed.

Samas rõhutas Pärnoja, et kontsertide ja tervise vahel peab tasakaal säilima. "Meil on kõigil elud, ei taha üht või teist ohvriks tuua, peab saavutama hea balansi," ütles Pärnoja, et aastate jooksul on bändil tekkinud oskus enese eest seista ja näha suurt pilti.

ETV "Terevisioonis" esitas bänd kaks lugu: