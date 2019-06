Jüri Järvet meenutas isa: olen imestunud, kui hea näitleja ta oli

"Talle meeldis sünnipäevi pidada. Need ei olnud lihtsalt, et istuti laua taga ja söödi ja joodi, vaid ta organiseeris mänge," meenutas Jüri Järvet "Vikerhommikus".

Mehe sõnul oli sünnipäevade pidamisel ainult üks raskus - 17. juunil oli sünnipäev teisel teatrilegendil Eino Baskinil. Jüri Järveti sõnul pidi isa Baskiniga kokku leppima, millal nad tähistavad, et teatripere jõuaks mõlema mehe sünnipäevale.

Jüri Järvet meenuta isa kui meest, kes ei jaganud õpetussõnu. "Ta avaldas oma arvamust, lasi ikka valida. Tal olid oma arvamused ja seisukohad mõnedes minu elu pöördelistes kohtades, näiteks soovitas, mida edasi õppida. Ma õppisin näiteks metsandust, ta ütles, et see on tõesti tore. Talle meeldis seenel ja marjul käia, tal oli idealiseeritud ettekujutus metsamajandusest. Samuti ei soovitanud minna lavakunstikateedrisse, teadis kui kole see näitlejaelukutse on," tunnistas Järvet.

Samas usub ta, et isa oli oma elukutsevalikuga rahul. "Kui kõrvalt vaadata, siis ma ei kujutagi ette, et ta midagi muud teeks. See oli tõesti ala, mida ta oskas ja mis talle meeldis," ütles Järvet.

Näitlemise juurde sattus mees läbi juhuse. "Abielludes minu ema Inna Taarnaga, kes läks teatrikooli, tema läks järgi, sest alguses ta oli rahvatantsija," ütles Järvet, et muidu poleks isast ilmselt näitlejat saanud.

Jüri Järveti sõnul imestab ta siiani isa filme vaadates, kui hea näitleja ta oli. ""Hullumeelsust" vaadates mind hämmastas, et isal oli fantastiliselt hea nägu filmitegemise jaoks. Tema mängustiil oli selline napp ja orgaaniline. Ma olin kohe imestunud, kui hea ta oli," tunnistas Jüri Järvet, et film on žanr, kus peab olema väga loomulik.

Näitleja lapselapse Alice Järveti lemmikfilm on aga siiras ja lihtne "Viini postmark", aga naine tõdes, et vanaisa oli väga ilus ka kuningas "Kuningas Learis". "See väärikus, selline tunne nagu teiselt planeedilt, ta ei ole nagu päriselt," arutles Alice Järvet vanaisa meenutades.

Järvetite perekond hoiab ka näitleja nime siiani au sees, sest Jüri nime kannavad nii tema poeg, pojapoeg ja pojapojapoeg. "Jüride kultus ei ole tulnud mitte niivõrd minu isast kuivõrd minu abikaasa vanematest, kes olid ka Jürid. Tal olid vanaisad, onud ja ei tea kes veel Jürid. Panime kõik kokku ja fantaasiat meil ei ole," naeris Jüri Järvet.