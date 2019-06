Galerii: 12. Sõru Jazz tõi Hiiumaal lavale 82 artisti

Festivalil särasid mitmed naisartistid, kes said publiku sooja vastuvõtu osaliseks. Anna Pärnoja sõnas, et tal on Sõruga alati selline tunne, nagu läheks jõuluks koju. "Muusika mängib loomulikult kogu üritusel suurt rolli, kuid mulle tundub, et inimlikult on see selline kohtumiste ja juttude jätkamiste koht, mis on muusikaülene. Igal aastal ootan seda väga," lausus ta.

Sõru Jazzil kuuel korral lavale astunud Joel-Rasmus Remmel tõdes, et lisaks ääretult mitmekesisele kavale peatub festivali ajal aeg, kiire saab mööda, inimestega lepitakse ära ja tahetakse paremini edasi minna. "Usun, et see aitaks nii mõnegi lahti kärisenud koha meie tänases Eestis edukalt terveks ja tugevaks õmmelda," ütles ta.

Joel Remmel Trio, Anna Kaneelina, Kadri Voorand ja Mihkel Mälgand esinesid Sõru Jazzil värskete plaatide kavadega. Kruglov-Sooäär kvartett esitas loomingut, mida hakkavad sügisel Art Beat plaadifirma tellimusel salvestama. Noorema põlvkonna jazzmuusikud paistsid silma suurte koosseisudega – JT Conception ja New Wind Jazz Orchestra. Viimane esines esmakordselt solist Susanna Aleksandraga. Nelja päeva jooksul käis laval 82 artisti.

Sõru Jazzi eestvedajad on Pille Lukin-Kangur ja Guido Kangur.