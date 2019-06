Kukk Porthos murrab hirme: sülle võttes vaadatakse, et kõik kuked polegi nii kurjad

Kukk Porthose kodu asub Ranna rantšos ning koos oma perenaise Ande Baikoviga on ta osalenud juba paljudel üritustel ning külastanud isegi telestuudiot. "Kuna meil on farmiloomade turvakodu ja ta on ärapäästetud supikukk, eks ta peab ka oma tänulikkust näitama," põhjendas Baikov, miks kukk suvel tööotsa vastu võttis.

Porthos on Baikovi sõnul sõbralik, armastab laulda ja poseerib selfidel. "Väga paljud kardavad, räägivad, et kukk on kuri, oma nooruspõlve traumasid. Läbi Porthose nad saavad sellest hirmust üle. Võtavad ta sülle ja vaatavad, et ei olegi kõik kuked nii kurjad," ütles Baikov, et Porthos on laste lemmik.

Porthos on juba vanem kukk, umbes viieaastane, mistõttu on tal viimane aeg Eestimaad avastada.

Oma Instagrami kontol näitab kukk nii enda kui ka teiste loomade tegemisi, demonstreerib maaelu mitmekesisust, võtab sõna olulistel teemadel ning suunab inimesi maale elama ja puhkama. "Ta on maaelu mõjuisik, käime tuuril üle Eesti, vaatame seda rohujuuretasandilt. Vaatame, mis on hästi, mis on halvasti ja avaldame mõtteteri kuke Instagramikontol," rääkis Baikov, mis on ringreisi eesmärk.

Kukk Porthos startis 10. juunil Pärnust, andes oma ringreisile avapaugu suvepealinna ülevaatusega. Oma ringreisil kogetust annab kukk operatiivselt teada sotsiaalmeedias Instagrami kontol @kukkporthos.