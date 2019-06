Sweet Spot Music Festival OÜ omanik, festivali niiditõmbaja Hardi Loog põhjendas Päevalehele töötajate kadumist üldsõnaliselt: "Probleeme oli liiga palju ja me otsustasime koostööd mitte jätkata."

Hardi Loogi juhitud Weekendi festival vuhises Eestis raketi kiirusel kõrgustesse ja kõrbes eelmisel aastal kahe miljoni eurose võlakoormaga pankrotti.

Muusikute ringkonnas äratavad Weekendi ja Sweet Spoti korraldajad pahameelt ja usaldamatust, tuntakse muret selle pärast, et ühe festivalikorraldaja Ikarose lend tekitab üldise usaldamatuse Eesti vastu ja peletab välismaa tuntud esinejaid.

"Meil oli liiga palju probleeme ja polnud piisavalt aega, et organiseerida festivali samal tasemel, nagu me [teisi] oma festivale korraldame," kinnitas Loog. Mainitavaid probleeme ta ei täpsusta, vaid põhjendas Balti turu väiksusega. "Peame maksma esinejatele samasugust tasu nagu mujal maailmas. Siis on sul veel alla keskmise piletihinnad ja kõrged maksud."

Kaks aastat tagasi ütles ta sama ka põhjanaabrite rahvusringhäälingule Yle. "Soome on nii väike riik ja raha hulk on piiratud." Loog väidab, et Sweet Spot olevat esimene festival, mille ta on pidanud ära jätma: "Praeguseni pole kunagi olnud mitte ühtegi tühistamist."