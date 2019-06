Taylor Swift avaldas muusikavideo ja leppis Katy Perryga ära

Taylor Swift avaldas uue muusikavideo "You Need To Calm Down", kus löövad kaasa staarid nagu Ellen DeGeneres, Ryan Reynolds ja mõnda aega Swiftiga vaenujalal olnud Katy Perry.

"You Need To Calm Down" on Swifti teine singel augustis ilmuvalt albumilt "Lover". Swift ütles, et kutsus uude muusikavideosse terve kamba sõpru, nende hulgas on näiteks Ellen DeGeneres, Ryan Reynolds, Bobby Berk, Billy Porter, Ciara, Jesse Tyler Ferguson, Justin Mikita, Adam Lambert, Todrick Hall, Hayley Kiyoko, Adam Rippon, Chester Lockhart, Dexter Mayfield, Hannah Hart, Antoni Porowski, Jonathan Van Ness ja Tan France, vahendas CNN.

Nii mõnedki videos osalenud staarid kuuluvad LGBT kogukonda ning video lõpus kutsub Swift kõiki üles toetama võrdõiguslikkust. "Näitame oma uhkust nõudes, et seadused võimaldaksid riiklikul tasemel kõiki võrdselt kohelda," oli video lõpus üleskutse.

Swift on viimasel ajal üha enam poliitilistel teemadel sõna võtnud. Reedel tegi ta üllatusesinemise New Yorgis, kus tähistati LGBT kogukonnas olulist tähtpäeva, kui möödus 50 aastat New Yorgi Stonewalli rahutustest, mis tähistavad kaasaegse LGBT-liikumise algust Ameerika Ühendriikides.

Muusikavideos, mis kutsub juba pealkirjas inimesi üles maha rahunema, lööb kaasa ka popstaar Katy Perry, kellega Swift aastaid tülis oli. Video lõpus kannab Perry Met Gala järelpeol kuulsaks saanud hamburgerikostüümi, Swift on aga riietatud hiiglaslikku friikartulikostüümi.

Katy Perry ja Taylor Swifti tüli sai alguse aastate eest arusaamatusest taustatantsijatega. Õli valati tulle muusikaga, kui Taylor Swift avaldas Perryst loo "Bad Blood", Perry aga vastukaaluks singli "Swish Swish". 2018. aastal näitasid popstaarid leppimismärke, kui Katy Perry saatis Swiftile lepituseks oliivioksa ning staarid kajastasid seda oma sotsiaalmeedias.