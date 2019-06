Uus ansambel Koll avaldas singli "Seal on soe"

"Me oleme tarantel sinu saapas, vari sinu voodi all. Me oleme su allasurutud mälestus ja eksabikaasa. Me oleme Koll," kirjutab Koll oma tutvustuseks.

Ansamblis musitseerivad Björn Norralt (vokaal ja kitarr), Brain Norralt (trummid ja taustavokaal), Silver Vrait (kitarr) ja Lennart Pihl (bass, taustavokaal).

Pärast heavy-metal kollektiivi Catnap tegevuse lõpetamist leidis neli meest end taas prooviruumist. Nad ehitasid stuudio, mis võimaldab iseseisvalt muusikat luua ning seal on valminud ka esimene singel "Seal on soe".