Räppar Nublu andis välja loo "Rotterdam", mis on tema esimene värske materjal pärast aprillis ilmunud singlit "Muusikakool".

Uue loo on Nublu produtseerinud koos Jozelsi ehk Joosep Järvesaarega, ka mix'i ja master'i on teinud Järvesaar. "Rotterdam" on paari päevaga kogunud Youtube'is üle 120 000 kuulamise.

Lisaks enda soolomaterjalile lõi Nublu hiljuti kaasa ka Türgi räppari Asena debüütsingli "Small Talk" juures.

Kuula lugu "Rotterdam":