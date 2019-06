Veera Tolli-Baskin Eino Baskini 90. sünniaastapäevast: on, mida meenutada

17. juunil tähistanuks Eino Baskin oma 90. sünnipäeva. Nüüd on saanud sellest päev, mil oodatakse Eino sõpru ja kolleege mehe endisesse suvilasse ühist aega veetma ja meenutusi jagama.

Eino abikaasa Veera Tolli-Baskin rääkis "Vikerhommikule" antud intervjuus, et tavapäraselt olid näitleja sünnipäevadel sõbrad ja lähedased koos, juubelite puhul olid aga suuremad pidustused.

"Mida inimene vanemaks jääb, ega sünnipäevi keegi ei taha pidada, see on ju selge. Ta oli enda suhtes väga-väga tagasihoidlik, pompöössust ja ülistamist ta ei sallinud," meenutas Tolli-Baskin.

"Peale Eino lahkumist ma kohe otsustasin, et 17. juuni on siin meie suvilas /.../ avatud uste päev. Kõik teatrirahvas - kõik teavad seda ja kellel on võimalik, kõik tulevad läbi," lisas ta.

Pikalt planeeritud Baskini muuseum on endiselt idee tasemel, kuna finantsid ei võimalda veel avamist. "Pöördusin suure palvega inimeste poole, et natukenegi annetada saaks ja muuseumi ikkagi ellu viia," sõnas Tolli-Baskin. Veidi on juba asi edasi liikunud ning etapiviisiliselt ehitus areneb.

Vahel kuulab Veera siiani õhtuti Eino salvestisi CD-delt. "Ta on isegi paar laulu salvestanud, seda vahetevahel kuulan. On, mida meenutada ja muidugi, kui ikka muuseum saab ükskord valmis, siis mul on tõesti hea meel näha inimesi siin."