Robert Pattinson jõudis Tallinna

Uudise, et "Videviku" saaga täht on Eestisse jõudnud, teatas Twitteris TNC19 digiühiskonna konverentsile saabunud kanadalane Alex Bushell, kes andis filmitähele juhiseid, kuidas lennujaamas Tallinna jätkulend üles leida, kirjutab Õhtuleht.

Future #Batman Robert Pattinson was on my flight (#batwing?) from Frankfurt to Tallinn on my #road2TNC. I redirected him when our gate changed, so with that sort of side-kickery, I will only be answering to #Robin for the next week