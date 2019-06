Mari Kalling (sündinud 1989) on laulnud kammerkooris Collegium Musicale ja ansamblis Vox Clamantis. Ta töötab Tallinna Toomkoolis muusikaõpetajana ning mudilaskoori ja lastekoori dirigendina, samuti juhatab segakoori Uue Maailma Koor.

Priit Rusalepp (1988) töötab Tapa Linna Orkestri dirigendina, Vanemuise Sümfooniaorkestri trompetirühma kontsertmeistrina ning Ülenurme Muusikakoolis trompetiõpetajana.

Oliver Povel-Puusepp (1992) on juhatanud Saue Poistekoori, praegu juhatab Rahvusraamatukogu naiskoori, Paldiski segakoori ja Eesti Üliõpilaste Seltsi meeskoori. Ta laulab Eesti Rahvusmeeskooris ja kammerkooris Collegium Musicale.

Valter Soosalu (1992) töötab dirigendina Kammerkooris Kolm Lindu ja Vanemuise teatri segakooris, samuti tegutseb koormeistrina ja tenorisolistina. Ta on VI Eesti noorte koorijuhtide konkursi võitja ning Eesti Kooriühingu 2014. a noore dirigendi preemia laureaat. Selle suve lõpuks on ta juhatanud kolmel laulupeol: 2019. aasta pidudel Tartus ja Tallinnas ning 2017. aasta noortepeol. Selle kõige kõrvalt tegutseb ka rockbändiga Põhja Konn.

Kontserdi kunstiline juht on Raul Talmar.

See on viies kontsert sarjas "Noored juured", mille eesmärk on leida ja toetada andekaid noori dirigente ning anda publikule võimalus nende loominguga tutvuda.

Koostööpartnerid on kultuurkapital, kultuuriministeerium, Tallinn ja Klassikaraadio.