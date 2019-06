Raadio 2 suvises programmis alustab 15. juunil saatesari "Kuumalaine", mille raames on igal laupäeval eetris ühe tuntud naismuusika autorisaade. Avaldame Menus iga saatejuhiga lühikesed intervjuud, esimesel korral võttis ankeedi ette Elina Born.

Kas see oli esimene kogemus raadios saadet teha, kuidas läks? Kui polnud esimene, siis mida varem raadios teinud oled?

Ei olnud esimene, olen mitmeid kordi varem käinud kas oma muusikat levitamas või lihtsalt erinevates programmides jutustamas. See saade sellises formaadis oli küll muidu esmakordne, n-ö ise läbi viia tervet saadet. Aga väga meeldis.

Kirjelda oma saate muusikavalikut. Miks valisid just need lood?

Ma lähtusin sellest, mida ise iga päevaselt kuulan. Raske oli valida lemmikartistide muusika vahel. Kui oleks antud rohkem aega, oleksin nii mõnegi artisti albumi otsast lõpuni ette mänginud.

Kas kuulad ka ise raadiot? Milliseid jaamu või saateid kuulad?

Mulle meeldib panna raadio käima siis, kui kodus koristan, ning Raadio 2 on tihti see jaam, mida kuulan. Isegi tuleb meelde, et umbes kaks aastat tagasi lasti eetris minule tol hetkel tundmatu bändi kontserti, nüüd kuulan ühte lugu siiamaani.

Vaikselt on algamas suviste kontsertide ja festivalide hooaeg. Milliseid üritusi algavast suvest soovitad?

Olin ise minemas Sweet Spotile, aga kuna see ära jäi, siis vot ei teagi. Otseselt kuskile mujale mingeid pileteid pole soetanud, pigem vaatan spontaanselt. Näiteks eelmine aasta otsustasime sõbrannadega, et lähme EHHF-ile Elvasse siis, kui festival juba peal oli, seega ei teinud pikemat plaani paar kuud ette. Äkki I Land Sound? Eks näis.

Elina Borni "Kuumalaine" on eetris 15. juunil kell 13:05.