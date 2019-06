Lauri Pihlap: Bon Jovi on vokalistina jõhkralt väsinud, Sting ei väsi aga üldse

Muusik Lauri Pihlap käis kahe nädala jooksul nii Bon Jovi kui ka Stingi kontsertidel ning tõdes, et kui Sting on siiani tippvormis, siis Bon Jovi hääl on aastatetagusega võrreldes kehvas seisus.

"Kõik oli ühtaegu hästi ja samas ei olnud hästi. Kui Jon Bon Jovi puhul oli ikkagi tegemist selle näitega, et üks rokimees vokalistina võib peale 30 aastat jõhkralt väsida, siis Stingi puhul, kes on iroonilisel kombel kümme aastat vanem, vastupidi. Tema ei väsi üldse," ütles Pihlap Raadio 2 hommikuprogrammis.

Pihlap tõdes, et pärast Bon Jovi kontserti uuris ta veebiavarustest, mis on legendaarse rokkari häälega juhtunud. "Ju siis mingi vokaaltehnika või midagi on vedanud aastate jooksul alt," ütles Pihlap, et 1990ndatest hakkas Bon Jovi vokaalne poole kehvemaks minema. "Eriti viimaste aastate jooksul on näha olnud, et nii nooremad kui ka vanemad tegijad võivad selliste probleemidega maadelda," tõi Pihlap näiteks Adele'i, kelle hääl samuti rohkete kontertide järel kahjustada sai.

Kui Pihlapi sõnul on Bon Jovi häälega midagi valesti tehtud, siis Stingi puhul on midagi superõigesti tehtud. Pihlap on suure osa oma elust Stingi erinevatel kontsertidel käinud ning tõdes, et võrdlusmoment eilse ja paarikümne aasta tagusega on keeruline. "Tegelikult kõige paremas mõttes mitte mingit vahet ei ole. Ta on endiselt noor mees," ütles Pihlap, et 68-aastaseks saav Sting kõlab nii nagu ta on alati kõlanud ja on ka füüsiliselt väga heas vormis.

Pihlap ütles, et tal on pikk ajalugu Stingi muusika kuulamisega. "Teadlikult jõudis Stingi muusika minu ellu ümmarguselt 30 aastat tagasi," ütles Pihlap. Pöördepunkt oli Pihlapi jaoks 1993. aasta, kui ilmus Stingi album "Ten Summoner's Tales". "Ma ei oska öelda, mis mind 11-aastase poisina niivõrd kütkestas selle muusika puhul, mis seal albumil pakkuda on, aga see Stingi album oli mängu muutev," avaldas Pihlap.