Imbi Linna Ivoga abiellumisest: seda meest väga pikalt moosima ei pidanud

"Eks mina ikka tulin jah vist. Aga ega seda meest väga pikalt ei pidanud moosima. Eks ta ikka võttis vedu ka kohe. Aga kes seda ikka mäletab, see oli ikka nii kohutavalt ammu," meenutas Imbi saates "Ivo Linna. Sajandi saarlane".

Pidulik registreerimine toimus Tallinna raekojas. "Inimesi võis seal olla 30-40, rohkem kindlasti mitte. Seal oli väike vastuvõtt ja kuskil kella kuue ajal me kergitasime kaabut ja sõitsime Nizzasse," ütles Imbi, et pidu ei tulnudki. "Me ei ole tegelikult suured pidutsejad," tunnistas ta.

Tänavu möödub pulmast 20 aastat. "Meil on saanud kombeks, kui me tuleme siia, siis me istume maja ees ja räägime maad ja ilmad kokku. Arutame päevaküsimusi, sõimame poliitikuid, klatšime keda vaja, kirume või kiidame ilma. Räägime asjad omavahel läbi. See võib kesta mitmeid tunde," ütles Ivo Linna, mis on tema ja Imbi pika kooselu saladus.