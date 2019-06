Ivo ja Imbi lastelastest: nad on väga targad ja kavalad

Imbil ja Ivol on kahepeale viis lapselast, neist vanim lõpetab tänavu reaalkooli, noorim aga sündis sel aastal. "Vanavanemad ei peaks lapselapsi keelama ega nii metsikult kasvatama. Mina üritan alati suunata," ütles Imbi, et nemad lastega ei riidle ega karista lapsi.

Samas peab Imbi sõnul seejuures panema tähele, et lapselapsi ära ei hellitata. "Sa pead niimoodi tegema, et ta hakkaks su sõna ka kuulama, mitte nii, et lähme vanaema juurde ja sööme kilo kommi sisse. Nii ka ei saa teha," tõdes ta.

Ivo Linna lisas, et lapsed on väga targad ja kavalad. "Imbi pojatütar saab neli. Ja ta leidis siit ühe suveniirliku hobuse ja otsustas, et tema on rüütel Miku, ilmselt kuskilt multifilmist," meenutas Ivo üht toredat seika lapselapsega. Tüdruk pani endale kiivriks jalgrattakiivri ja haaras kätte puust mõõga. Ivo Linna meenutas, et ütles siis tüdrukule, et rüütel nasa - nasaks kutsub teda lapselaps - hakkab kastma. "Ta tardus ja ütles, et sul ei ole kiivrit, sul ei ole hobust. Sul ei ole neid asju, mis mul käes on, no kuule vaata ennast," ütles Ivo Linna, et naeris selle olukorra üle Imbiga mitu päeva.