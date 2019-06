Imbi Linna: laulmises meeldisid mulle Ivost rohkem Jaak Joala ja Boris Lehtlaan

"Kui ma teda ei tundnud, siis mina ei olnud tema mingisugune austaja. Ma teadsin küll, et selline laulja on, aga laulmise poolest meeldis mulle rohkem ikka Jaak Joala ja Boris Lehtlaan isegi," tunnistas Imbi Linna saates "Ivo Linna. Sajandi saarlane"

Ivoga kohtus Imbi juhuslikult 1987. aastal laevas. "See oli üks pidu, üks suuremat sorti pidu Georg Otsa laeva peal. Mina juhtusin sinna ja tema laulis seal Rock Hoteliga. Juhtusime ühte lauda seal istuma täiesti juhuslikult," meenutas Imbi.

Ivo Linna juures võlus Imbit mehe headus. "Ta ongi selline nagu ta välja paistab. Mõni inimene ei ole, aga tema just on. Ta on nii hea, et ta ei lööks sääske ka maha, kui nii saaks," tunnistas Imbi.

Lisaks sellele hindab naine abikaasa head huumorimeelt. "Nalja ja naeru ja positiivne ellusuhtumine pidevalt ja kogu aeg. Ei mingit vingumist ega virisemist," ütles Imbi.

Naine lisas, et vastus küsimusele, kas Ivo Linna vahetevahel ka vihastab, on lihtne. "Üks vastus - ei. Mitte kunagi, päriselt ka," kinnitas ta.