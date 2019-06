Ivo Linna Nõukogude Liidus tuuritamisest: suur lava ei olnud minu jaoks

Armastatud laulja Ivo Linna rääkis, et Apelsini ja Rock Hoteli ridades laulmine oli uskumatu periood, kus päevad olid täis proove ja esinemisi.

"Me olime teistmoodi. Me olime ikkagi Lääne bänd, me ei laulnud tavalisi estraadihitikesi vene keeles, ei, meil olid oma naljad," ütles Linna erisaates "Ivo Linna. Sajandi saarlane", miks Apelsin oli nii populaarne.

Apelsiniga tehti iga päev proove ning mõnikord mängis bänd kontsertidel seitse tundi järjest. "Hommikul jõudsime viis-kuus koju, siis üles, proovi, õhtul järgmisele mängule," meenutas Linna üht tihedaimat perioodi oma elus.

Mingi hetk tundis bänd, et igal asjal oma aeg, mistõttu loobuti suurtest Nõukogude Liidu tuuridest. "Mööda suurt liitu sõitmisest saigi ausalt öeldes villand, sest ma sain aru, et see ei ole minu tee," põhjendas Linna.

Teiseks meeldib Linnale väga Eesti publik. "Maailma kõige parem publik oli Eesti publik ja kuidagi kiskus kodumaale. See suur lava ei olnud minu jaoks," ütles Linna.

Kohe pärast Apelsini liikus Linna rokiteed, liitudes bändiga Rock Hotel.