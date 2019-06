Uuring: ERR-i usaldusväärsus püsib kõrge

Uuringust ilmnes, et Eesti rahvusringhäälingu usaldusväärsus püsib 70 protsendi juures, kuigi pikkajaliselt on näha väikest langustrendi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Märgatavalt on toimunud usaldusväärsuse kasv ETV+'i avamise järgselt venekeelse auditooriumi hulgas.

"ETV+ vaadatavus, usaldusväärsus ja olulisus on venekeelse kogukonna jaoks kasvanud, märkimisväärselt kasvanud. Tänasel hetkel juba jõuab samale tasemele, kui on nende põhiinfokanalite ehk Venemaa telekanalite usaldusväärsus ja isegi neist ette läinud," selgitas Tallinna ülikooli meediapoliitika dotsent Andres Jõesaar.

Võrreldes riigieelarve kasvuga on rahvusringhäälingule eraldatud protsent aastatega kahanenud.

"Eesti riigi meediapoliitika on äärmiselt oluline küsimus - kas antakse avalik-õiguslikule ringhäälingule piisavalt ressurssi jätkuvalt tegutseda. Ja poliitiline sõltumatus. Loodame, et sellega on ikkagi eesti meedial - ma pean silmas kõiki meediakanaleid, ka erameediat - on ühine arusaam, et poliitiline sõltumatus, ajakirjandusvabadus peab säilima," rääkis Jõesaar.

ERR-i kajastust poliitilistel teemadel hinnati tasakaalukaks, kuigi oli suurenud ka vastupidisel arvamusel olnud inimeste hulk.

Kokkuvõtvalt peetakse rahvusringhäälingut usaldusväärseimaks meediakanaliks.