Ivo Linna vend Temme: meie lapsepõlv oli põnev ja seiklusrikas

"Meie lapsepõlv oli üsna põnev ja seiklusrikas," sõnas Temme Linna "Vikerhommikus" ja tõi välja, et nad võtsid eeskuju raamatutest "Pal-tänava poisid", "Nahksuka jutud", "Meisterdetektiiv Blomkvist" ja mitmetest "Seiklusjutte maalt ja merelt" teostest. "Elu oli hea, sest toas polnud ahvatlusi, polnud ka seda nutindust ja oli hoopis see, et meid ei saanud tuppa, vastupidi praegu, kui praegu ei saa lapsi õue aetud."

"Taivo ja Ivo olid muusikahuvilised, aga minust läks see nagu mööda, mind kiskus rohkem jalgrataste ja fotoaparaadi poole," ütles ta ja tõdes, et hetkel on ta tõeliselt kahju, et ta ei õppinud isa sundimise peale kitarri mängima. "Aga laulnud olen poistekooris ja meesansamblis, seda küll."

Oma venna repertuaarist ei oska Temme tuua välja ühtki konkreetset lugu, mis talle kohe eriti meeldiks. "Ma kuulan hea meelega kõiki tema lugusid," kinnitas ta ja tõi välja, et kui Ivo on Saaremaal esinenud, siis on ta käinud ka venna kontserte kuulamas.

Temme Linna kinnitas, et Ivol ei ole Muhu saarel suurt sünnipäevapidu plaanitud, vaid külla tulevad lapsed, lastelapsed ning lähedased sõbrad.