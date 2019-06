Heidy Tamme "Horoskoobi" uuest tulemisest: retro on jälle moes

"Me olime mõnusa noortepundiga ja tekkis tunne, et tahaks just neid vanu laule laulda, mitte teha uusi, nagu kõik teised teevad. Kuna need on üks parem kui teine, siis tegime natuke uued versioonid ja kaasasime ka legendid," ütles Martin Trudnikov, bändi laulja ETV saates "Terevisioon".

"Horoskoobi" särav staar Heidy Tamme lisas, et praegu on retro taas moes. Tema ise kandis "Terevisiooni" kaamerate ees seelikut, mis pärit legendaarse laulusaate aegadest. "See tähendab seda, et ma olen väga heas vormis," ütles Tamme.

Heidy Tamme samas seelikus, mis "Terevisiooni" eetris Autor/allikas: ERR

"Horoskoobi" laule esitab Tamme igal kontserdil. "Mul on väga-väga hea meel, et need ilusad ajad on jälle tagasi tulnud ja meie uus põlvkond võtab jälle neid ilusaid šlaagreid üle. Sellised meloodilised laulud, mis omal ajal tegid rinna rõõmsaks ja see, et see oli meie oma kodukootud formaat," rõõmustas Tamme, et ansambel Horoskoop on armastatud laulud uude kuude toonud.

"Terevisioonis" esitati kaks "Horoskoobi laulu":