Ivo Linna äratati laulu ja tantsuga: see oli ikka tõeline pauk

"Suur tänu kõikidele heade soovide eest. See oli selline üllatus, ma tõesti mõtlesin, me eile askeldasime päris pikalt, et ma magan nii palju kui on, keegi ei sega. Aga see oli ikka tõeline pauk," kommenteeris Ivo Linna sünnipäevaäratust ning Muhu memmede laulu ja tantsu.

Ivo Linna sõnul on see ehe näide, kuidas võib kokku kasvada ühe koha ja inimestega. "Ma olen täiesti armunud Muhu inimestesse," tunnistas Ivo Linna.