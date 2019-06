Miina Rihanna Rõivas sai muusikalis solisti rolli: alguses oli natuke hirmus

"On õpetanud mulle mõned laulud üksi selgeks. Ma arvan, et ilma tema abita ei oleks ma oma üht laulu selgeks saanud," avaldas Miina Rihanna "Vikerhommikus". Noor laulja esineb muusikalis soololauluga "Ei raha otsa saa", just selle õppimisel oli talle toeks ema Luisa Rõivas.

Miina Rihanna isa, endine peaminister Taavi Rõivas tütrele laulmises nippe ei jaga. Küll aga laulab Miina Rihanna vanematele muusikalilaule kodus ette, et kõik meelde jääks.

Noor Miina Rihanna ühendab lavastuses nii tantsimise, laulmise kui ka näitlemise. "Kõik on omamoodi toredad. Mulle meeldib kõike korraga teha," ütles Miina Rihanna, et seetõttu meeldivad talle väga muusikalid.

Miina Rihanna venda ja peaministrit kehastab muusikalis Lucas Christopher Varema. Lucas Christopher avaldas, et lavastuses on nende vahel väike konflikt. "Ta arvab, et ma ei juhi just kõige korralikumat riiki, meil tulevad väiksed probleemid seal lõpupoole," avas Lucas veidi muusikali sisu.

Noorte juhendaja Hanna-Liina Võsa rääkis, et muusikalis lööb kaasa umbes sada muusikalikooli last. 13 peaosalist, kelle seas on ka Miina Rihanna ja Lucas Christopher, valiti konkursi teel. "Eks see on paras ettevõtmine. Seda on nüüd aasta aega treitud," rääkis Hanna-Liina.

Miina Rihanna meenutas, et muusikali pääsemiseks pidi ta oma laulmis- ja näitlemisoskust esitlema. "Pidin natuke laulma, natuke näitlema. Alguses tundus natuke hirmus, et ei tunne inimesi, aga lõpuks läks väga naljakaks ja toredaks," meenutas ta.

Lavastuse loojad on Jaagup Kreem ja Teet Kikas. Pikka aega roosa uksega meedia tähelepanu all olnud muusikalikooli lavastus kannab humoorikal kombel pealkirja "Uksed". Hanna-Liina sõnul oli see juhus. "Kuidagi see niimoodi kukkus välja. See teema käis palju läbi ja ma andsin Jaagupile vabad käed, et kirjuta nii nagu tuleb ja pane pealkirjaks mis iganes sul tuleb. Tuli "Uksed" ja meil oli eraldi koosolek sellel teemal, ma küsisin, et kas sa oled kindel," meenutas Hanna-Liina, kuid Jaagup selgitas, et pealkirjal on palju sügavam tähendus. Ustel on lavastuses siiski keskne koht. "Meie põhilisteks dekoratsioonideks on kolm ust," tõdes Hanna-Liina.

Koguperemuusikal "Uksed" esietendub 14. juunil kell 12.00 Vaba Laval.

Osades: Trisse Annabel Trumsi, Lucas Christopher Varema, Miina Rihanna Rõivas, Vanessa Christiansen, Airen Ernits, Sebastian Kuusk, Karl-Erik Kudu, Emma Tross, Annabel Soode, Kasper-Sebastian Silla jpt. Külalistena teevad kaasa. Märten Männiste ja Oliver-Marcus Reimann.