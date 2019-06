Rainer Ild koondas seiklused läbi öise Tallinna muusikavideosse

Indie-pop duo Rainer Ild avaldas uue singli "Call Me", mida esitlesid Raadio 2 hommikuprogrammis. Iroonilise huumoriga vürtsitatud lugu on pilguheit noorte vallaliste kohtingumaailma ühel rajul nädalavahetusel.

"Võib öelda, et "Call Me" on lugu mida on meilt palju küsitud, sest erinevalt eelnevast materjalist, ei ole ta nii sünge ega melanhoolne," kommenteeris värsket singlit bändi trummar Sven Seinpere.

Loole "Call Me (And I`ll Come Over)" andis visuaali täna ilmunud muusikavideo, mille režissööriks on Rainer Ild, operaatoriteks Peeter Tomson, Risto Randla ja Martin Lauri.

"Lõpuks tegime ka ühe lõbusa muusikavideo. Meie viimased videod on olnud külmetamised, aga nüüd saime seest soojaks. Vaatamata sellele, et enamiku muusikavideost võtsime üles GoProga, oli meil kokku kolm operaatorit, kes filmisid meid eemalt ning aitasid õhtu jooksul vaimu üleval hoida pits pitsi järel. Leidsime ravimi alkoholist põhjustatud mäluaukudele. Pidutsesime läbi öise Tallinna nagu ikka nädalavahetustel, aga seekord panime kaamerad külge," kirjeldas bändi solist Rainer Ild.

Õhtu kulgedes said bändimehed semudega kokku. "Käisime läbi erinevaid baare ning vihtusime klubis tantsu. Muusikavideo näitab kahe noore täku seiklust öises linnas ja seda, mida võivad purjus mehed mõelda, kui nad kirjutavad öösel oma lemmikneiule," kirjeldas Rainer Ild videos toimuvat.

