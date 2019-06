Jõulujazzil esineb Ameerika jazzlaulja Kurt Elling

Kurt Ellingu 13 albumist 12 on nomineeritud mainekale Grammy auhinnale, mille ta võitis 2010. aastal albumiga "Dedicated To You". Jazziajakirja Down Beat kriitikud on valinud Ellingu maailma parimaks meeslauljaks lausa 15 korda, seda ka 2018. aastal. Jõulujazzile toob Kurt Elling oma jõululaulude kava "The Beautiful Day".

Ka Eestis on Ellingul rohkelt fänne. Lauljatar Hedvig Hanson kiidab Ellingu loomingu sõnailu ja tema poeetilist tunnetust. "Ta ei laula ainult armastusest, ta laulab jazzist, elust, surmast. Ta on õppinud teoloog-filosoof – milline vägev taust jazzlauljale," lisas Hanson.

24. korda toimuv festival Jõulujazz 2019 toimub 29. novembrist kuni 12. detsembrini kontsertsaalides ja kirikutes. Kogu festivali programm avalikustatakse 1. oktoobril.