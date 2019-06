Nedsaja küla lapsed said uhke mänguväljaku

Veel kümne aasta eest oli Nedsaja küla Setomaal elanikest tühjenemas - külas nappis nii noori peresid kui ka lapsi. Nüüd on külas aga nii palju lapsi, et külanaiste eestvedamisel avati seal laste mänguväljak, milletaolist pole piirkonnas 30 kilomeetri raadiuses.

Kui Mõtuse ema ja isa tosina aasta eest Nedsaja külla elama kolisid, said temast ja tema vanemast vennast üle aastate esimesed külla sündinud lapsed. Nüüd on neile väikeses külakeses ainuüksi viimase nelja aastaga juurde sündinud kuus ja juurde kolinud kolm mängukaaslast ning tulemas on lisa, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Siiani ei olnud aga külalastel kohta, kus koos mängida.

"Äkki hakkas väga palju lapsi külasse sündima, et nendel suurematel lastel ainuke mängimise koht oli puuriida otsas. Siis mõtlesime, et peab ikka midagi ette võtma ja selle asja ära tegema," rääkis Meel Valk.

"Kui sa ikka näed, et lapsed ronivad puuriida otsas, mis on ohtlik ja kole ja pole üldse lõbus ka, siis sellest ta ikka tekkis - lihtsalt vaatasime, et kuulge, midagi ägedamat võiks lastel olla," rääkis Maris Andreller.

Naised kirjutasid projekti ja otsisid muid nupukaid rahastamislahendusi. Külamehed ehitasid aga valmis mänguväljaku piirded. Nüüd ongi lastel koht, kus koos lõbutseda ja mängida

"Mulle meeldivad need turnimise asjad," ütles Mõtus.

"See on päris tore väike, ei ole liiga suur," rääkis Maru.

"Ma arvan, et see annab külale ikka väga palju juurde ja lastel on rõõmsam olla ja lastel on koht, kus nad saavad kõik koos mängida," rääkis Rasmus, kes tundis enda sõnul mänguväljakust puudust.

"Ma ei teagi, kus on niisama suur mänguväljak. Ma ei tea, kas Värskas on. Värskas vist ei ole, ongi ainult see suur kiik. Aga mis minu arust siin puudu on, ongi hästi suur kiik," lisas ta.