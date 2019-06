"Frozeni" teise osa treiler paljastab uued seiklused

"Frozen 2" linastub sel sügisel ning nüüd on väljas kauaoodatud filmi pikk treiler. Videoklipis saab näha kaht peategelast Annat ja Elsat, kes lähevad minevikuradadele põhja, vahendas EW.

"Elsa, minevik ei ole see, mis paistab. Sa pead leidma tõe. Mine põhja nõiutud ja tundmatule maale," ütleb üks trollidest treileris. Videolõigust võib aimata, et Elsa peab oma võimed valla laskma, et päästa kuningriik.

Anna ja Elsaga liituvad teekonnal uued tegelased, nagu paar hiiglast. Lisaks ka juba tuttavad Kristoff (Jonathan Groff) ja Olaf (Josh Gad).

Nagu esimeseski osas, kingib Annale hääle Kristen Bell, Elsale aga Idina Menzel. "Frozeni" teise osa lavastavad Chris Buck ja Jennifer Lee, laulud kirjutavad Kristen Anderson-Lopez ja Robert Lopez.

"Frozen 2" jõuab kinodesse novembrist.