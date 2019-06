Sõru Jazz vallutab Hiiumaa teatri- ja muusikaprogrammiga

Seekordne Sõru Jazz on mitmekülgne läbilõige eesti jazzist, kus lisaks Eesti jazzitippudele on esinejaid mitmest välisriigist. Õhtuid viivad läbi Maria ja Robert Annus.

"Programmi mahub nii Eesti Draamateatri etendus "Kontrabass" kui ka hunnitut jazzi kogu žanri ulatuses," ütles Sõru Jazzi peakorraldaja Guido Kangur.

Sõru Jazz kutsub juba 12. korda Hiiumaale, et pakkuda puhkust vaimule ja kehale. "Festivali populaarsus on aasta-aastalt kasvanud ning meie trumbiks on eripärane muusika eripärases kohas. Sõru võlub nii paadikuuri kui merekohinaga – muusikute kõrval teeb muusikat ka paik, kus muusikat tehakse," ütles Kangur.

Lisaks muusikale ja teatrile saab festivalil osaleda loodusmatkadel, hingata Hiiumaa puhast õhku ning õhtul tantsubändi saatel jalga keerutada.

Sõru Jazzi programm:

11. ja 12. juuni 19.00 Käina kultuurikeskuses "Kontrabass" Eesti Draamateater

13. juuni

20.00 Liis ja Jaak Lutsoja, Mihkel Mäekalle Orjaku külamajas

21.30 Carlos ja Raul Ukareda Sõru sadama paadikuuris

14. juuni

17.00 Kruglov-Sooäär kvartett

18.30 Maarja-Liis Ilus

20.00 Joel Remmel Trio

21.30 JT Conception

23.00 Dance-O-Phones

15. juuni

16.00 Mairo Marjamaa kvartett

17.30 GAG vokaalansambel Kustikad

18.30 Kadri Voorand "In Duo with Mihkel Mälgand"

20.00 United Jazz Collective

21.30 Anna Kaneelina

23.00 Radar

00.00 Öödisko

00.45 Helid öös. RMK matk

16. juuni

14.00 "Mine metsa" lastelaulude kontsert

15.00 Susanna Aleksandra & New Wind Jazz Orchestra

16.30 Raul Vaigla ja Petteri Hasa

18.00 Brian Melvin's Hotel Americana feat. Agan, Mälgand, Soo

19.30 "Rock'n'Jazz" Hendrik Sal-Saller & Raivo Tafenau band