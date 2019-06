Sügisel kooliteed alustanud Iris sai aasta lõpuks esimese märkuse

"Mul ei olnud kehalises kasvatuses riideid kaasas. Tegelikult olid olemas, aga ma lihtsalt tegin poppi. Mulle ei meeldi seal väga," ütles Iris, et tema kehalise kasvatuse õpetaja on väga tõsine, vahendas "Vikerhommik".

Kui Irisel ongi koolist juba väsimus peal, siis Oskar tahaks minna juba teise klassi, et oma matemaatikateadmisi suurendada. "Mina tahan veel korrutamist ja astmeid õppida ja jagada. Astmeid ma juba natuke oskan," arutles Oskar.

Iris tõdes, et talle juba aitab koolist, aga pärast suve on kergem tagasi minna. "Ma olen väsinud. Ma mõtlesin, et ma loen vahepeal suvel mõned raamatud," ütles Iiris.

Suure osa suvest veedavad Oskar ja Iris laagrites. "Mul hakkab homme muuseumidelaager, augustis on trikilaager, praegu on noorkotkaste laager ära olnud," loetles Oskar. Iris läheb Saaremaale ujumislaagrisse.

Iris alustas eelmisel sügisel kooliteed Tabasalu ühisgümnaasiumis ja Oskar Pelgulinna gümnaasiumis.