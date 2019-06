"Losti" peategelane loodab, et seriaal ei saa kunagi järge

Telekanali ABC ülimenukas seriaal "Lost" alustas 2004. aastal. Lilly kehastas Kate Austenit sarja lõpuni 2010. aastal, vahendas Independent.

Kuigi seriaali tootjad arvasid, et sarja uus tulemine oleks unistus, ütles Lilly, et see mõte ei peaks mitte kunagi teostuma. "Ma loodan, et see sari ei tule tagasi. Ma olen see inimene, kes tunneb, et paljud järelosad oleksid võinud olemata olla. Ma olen suur "Tähesõdade" fänn, kuid mulle tundub, et uute osadega võib vana devalveeruda. Ma ei tahaks, et sama juhtuks "Lostiga"," põhjendas ta.

Sarja stsenarist Carlton Cuse ja looja Damon Lindelof on avaldanud lootust, et "Lost" saab järjeosad, kuid nemad ise kaasa ei soovi lüüa. "Ma loodan, et kes iganes uute osade kallal töötama hakkab, ei võta tegelasi vanast "Lostist" ja ei pane neid uutesse osadesse. Me töötasime väga kõvasti sarja lõpu kallal ja proovisime tegelastega mingile lõpplahendusele jõuda," põhjendas Cuse.

"Lost" teenis kuue aasta jooksul rohkelt auhindu. Seriaal nomineeriti aastate jooksul 12 Emmyle ja pälvis neist kuus. Sari nomineeriti kolmel järjestikusel aastal Kuldgloobusele, pälvides selle parima teleseriaali kategoorias 2006. aastal.

"Lost" räägib lennuõnnetuses salapärasele Vaikse ookeani saarele kukkunud ellujäänute eludest. Sarja autorid olid J. J. Abrams ja Damon Lindelof ning sarja filmiti peamiselt O'ahu saarel Hawaiil.