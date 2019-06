DJ Khaled kaotas energiajookide tõttu Billboardis esikoha

DJ Khaledi uus album "Father of Asahd" debüteeris hiljuti Billboard 200 albumite edetabelis 2. kohal. Albumit müüdi 136 000 ühikut, kuid see jäi alla Tyler, the Creator'i albumile "IGOR", mis jõudis 165 000 samaväärse ühiku müügiga 1. kohale. Kuigi "Father of Asahd" ja "IGOR" said peaaegu võrdse arvu voogesituskordi, jäi DJ Khaledi album Tyler'i järel teiseks väidetavalt sobimatute fänninänni komplektide tõttu.

Fänninänni komplektid on viimasel ajal olnud kasulik viis albumite upitamisel Billboard 200 tippu. The Times'i järgi on iga müüdud album (isegi koos muu fänninänniga) väärt umbes 1400 korda rohkem kui albumi üksik voogesituskord. Tyler'i albumile "IGOR" aitas näiteks kaasa riiete, rinnamärkide ja kirja "VOTE IGOR" kandvate aiaplakatite müük. Billboardi jaoks olid Tyler'i fänninänni komplektid aktsepteeritavad, vahendab Pitchfork.

Tyler, the Creator Governors Ball Music Festivalil New Yorgis mais 2019. Autor/allikas: GABRIELLA ANGOTTI-JONES/REUTERS/SCANPIX

Üks ettevõtetest, kellega DJ Khaledil oli sõlmitud partnerlusleping, oli Shop.com, kes müüs "Father of Asahd'i" digialbumit koos energiajookidega. The Times'i sõnul tembeldas Billboard suurema osa Khaled'i komplektmüükidest kehtetuks, sest Shop.com ja selle emaettevõte Market America promosid hulgimüümist. The Times juhtis tähelepanu ka blogipostitusele, kus inimesi julgustatakse ostma tosin energiajooki, et "viia DJ Khaled ja Market America 1. kohale".

"Konkreetsel juhul nägime, et organisatsioon kutsub üles oma kliente ostma, lubades neile materiaalset ja organisatsioonilist kasu," ütles Billboard-Hollywood Reporter'i meediakontserni president Deanna Brown The Times'ile.

"Me vaidlustame nende otsuse DJ Khaledi ja tõtt-öelda iga artisti nimel, kes on sunnitud mahhineerima digialbumite müümisel komplektis mõne odava kaubaga, mis sellegipoolest esindab hästi nende kaubamärki. See on segadusseajav ja kunsti suhtes alandav," ütles Khaled'i mänedžerfirma Roc Nation'i tegevjuht Desiree Perez.

"Muidugi ei ole me albumite komplektis müümise suured fännid, nagu ei peaks seda olema ka need, kes muusikutest hoolivad. Aga meie käed on seotud Billboardi meeleheitliku ja viimase hetke püüdluste tõttu päästa voogedastuse eest see, mis digialbumitest veel järel on," lisas Perez.

Pärast seda, kui "Father of Asahd" debüteeris 2. kohal, teatas Page Six, et DJ Khaled tormas oma plaadifirma Epic Records ruumidesse ja hakkas märatsema. Tema esindajad teatasid hiljem, et ta oli vihane Billboardi arvutusmeetodite, mitte selle peale, kuidas tema plaadifirma oli tema albumit promonud, vahendas The Fader.