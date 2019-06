Andres Roots alustab Von Krahlis bluusikontsertide sarja

"Von Krahli pakutud ettevõtmine tundus mulle mitmes mõttes huvitav – ühtepidi on Tallinna rahvas ammu kurtnud, et mind seal liiga harva näeb, teistpidi tähendab igakuine kontsert samas kohas seda, et ma mitte ainult ei või, vaid suisa pean repertuaari varieerima, katsetades uusi lugusid ja tuletades meelde neid, mida ma ammu mänginud ei ole," ütles Roots. "Sümpaatne on ka see, et õhtul kella kümneks on pidu juba läbi, nii et kuulama saavad rahulikult tulla ka need, kes hommikul vara päevatööle tõusma peavad."

Rootsi viimane CD-album "Breakfast in September" jõudis aastavahetusel nii Suurbritannia kui Prantsusmaa raadiotes enimmängitud bluusiplaatide esikümnesse.