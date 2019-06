Taavi Libe lahkub suve lõpus Vikerraadiost

Alates 2015. aasta suvest Eesti kõige suurema kuulajaskonnaga hommikuprogrammi juhtinud Libe sõnul oli tegemist põhjalikult kaalutud ja raske otsusega. "Niivõrd mahuka ja mitmekesise teemavalikuga saate vedamine eeldab täielikku pühendumist ja kirge, mis mul viimasel ajal raugema kippus. Spordimehe hing minus on alati tundnud, et lõpetama peab tipus, mitte vaikselt hääbudes. Hetkel tunnen pigem siirast põnevust ja ootusärevust seoses sellega, mida elul mulle järgmisena on pakkuda," rääkis ta ise.

"Taavi Libe näol on tegu professionaaliga, kes valdab ja naudib raadiotööd. Tema pühendumist ja professionaalset taset näitavad lisaks "Vikerhommikule" ka erisarjade kuulajanumbrid, erilise fenomenina tooksin välja ülimenuka 1990ndate muusikaelust pajatava saatesarja "Aeg peatub". Muidugi on Vikerraadio toimetusel väga kahju, et Taavi on otsustanud oma loomingulisel teel edasi liikuda, aga inimesena mõistan seda, kuna hommikuprogrammi vedamine ongi raske töö. Oleme väga tänulikud Taavile Vikerraadiole pühendatud aastate eest ning soovime edu edaspidiseks," sõnas Vikerraadio peatoimetaja Ingrid Peek.

Taavi Libet kuuleb "Vikerhommikus" veel kuni suve lõpuni. Mis edasi saab, seda pole mees veel otsustanud, vaid on pakkumistele avatud. Alates septembrist äratavad Vikerraadio kuulajaid argihommikuti teised tegijad, töö Eesti enimkuulatud hommikuprogrammi uue peatüki alustamiseks käib.

"Võin julgelt väita, et Vikerraadios veedetud aastatega kasvasingi ajakirjanikuks. Suur tänu toonasele peatoimetajale Riina Rõõmusele, kes minusse uskus ning kõigile, kelle abil on "Vikerhommik" olnud just selline," lisas Libe.

Vikerraadios vedas Taavi Libe esmaspäevast neljapäevani "Vikerhommikut" ning oli ka populaarsete saatesarjade "Vallatud kurvid" ja "Aeg peatub" autor. Varasemast tööst sporditoimetuses jäävad kuulajatele kindlasti meelde koos Joosep Susiga tehtud meeleolukad reportaažid suurvõistlustelt.

Sel suvel teeb Taavi Libe veel lauludesse peidetud Eesti kohanimedest pajatav sarja "Hittide radadel", mille esimene saade jõuab Vikerraadio kuulajateni reedel, 28. juunil kell 14.05.